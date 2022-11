“Un punto pesante” ha detto alla fine della partita disputata a Genova Moreno Longo, allenatore del Como. “Ne avevamo bisogno. Sono soddisfatto per l’ottima prestazione, ma era importante muovere la classifica, lo abbiamo fatto e lo abbiamo meritato. Un pari che addirittura può stare stretto. Un risultato che dà fiducia ed è un premio per il lavora duro che facciamo nel corso della settimana. Non è una cosa da poco su un campo così importante. Mi sono piaciuti personalità e atteggiamento. Non ci siamo messi in trincea, come altre squadre che sono venute qui, ma abbiamo giocato alla pari con palleggio e soluzioni. Nessuno ha la bacchetta magica. Risolvere tutto immediatamente non è possibile. Ci sono tanti aspetti da migliorare, la condizione atletica, organizzazione e mentalità. Siamo consapevoli del percorso da fare. Un pareggio che viviamo con equilibrio. Ora dobbiamo andare avanti a migliorare e dare continuità”