A Como Informagiovani, a due mesi dall’inaugurazione della nuova sede di via Natta, organizza un Open Day per far conoscere ai cittadini gli operatori. Per l’occasione, mercoledì 16 novembre dalle 16.00 alle 22.00, i curiosi potranno partecipare gratuitamente alla prima escape room lì installata.

Cos’è un’escape room?



Per “escape room” si intende un gioco di logica che si vive in prima persona e nel quale i partecipanti, una volta rinchiusi in una stanza allestita a tema, devono cercare una via d’uscita utilizzando ogni elemento della struttura, cercando codici e indizi per risolvere enigmi rompicapo e indovinelli. L’installazione presso l’Informagiovani Como sarà l’occasione per aprire le porte del servizio, attivo in via Natta 16 nel centro storico di Como e rivolto ai giovani che vogliono orientarsi negli studi, nel mondo del lavoro, del volontariato e della partecipazione, grazie all’aiuto di operatori esperti.



Oltre al gioco però, Informagiovani ribadisce le opportunità offerte dal servizio messo a disposizione dei cittadini dal Comune di Como. “Siamo a disposizione di tutte quelle persone che hanno bisogno di informazioni rispetto a opportunità formative, lavorative, di volontariato e quant’altro possa rientrare nel grande ambito delle politiche giovanili. La nostra porta è sempre aperta” afferma Michael Musetti, coordinatore del servizio per conto dell’ATI SpazioGiovani e Mondovisione.



Per partecipare alle iniziative del 16 novembre è prevista l’iscrizione tramite il link: https://www.eventbrite.com/e/biglietti-open-day-informagiovani-como-escape-room-464337876087

Informagiovani Como è aperto con le seguenti modalità: lunedì 16.00 – 18.30, mercoledì 19.30 – 22.00, venerdì 10.00 – 12.30.

Per mettersi in contatto con gli operatori, telefono: 031 252442 (in orario di apertura), e-mail: informagiovani@comune.como.it

Sui social: https://www.instagram.com/informagiovani.como/

https://www.facebook.com/Informagiovani-Como-107814375441230