Sostegno a chi è in difficoltà. È stato pubblicato all’albo pretorio del Comune di Como l’avviso per l’erogazione di contributi a enti del terzo settore impegnati in iniziative di volontariato a favore di famiglie in difficoltà economica o fragilità sociale, anche in conseguenza del periodo pandemico.

Il contributo del Comune è previsto per il rimborso delle spese effettivamente sostenute per progetti di distribuzione, nel capoluogo, di generi alimentari, generi di prima necessità e farmaci a nuclei familiari in condizione di fragilità e a persone indigenti.



Possono presentare domanda di partecipazione, candidando un solo progetto, gli enti del terzo settore e le organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale con i requisiti indicati nell’avviso.



La domanda deve essere inviata entro il 30 novembre, unicamente via pec, all’indirizzo comune.como@comune.pec.como.it a cura del legale rappresentante dell’ente o da un’altra persona con delega.