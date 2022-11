Due persone ferite nel tardo pomeriggio di oggi in un incidente a Carugo in via delle Ginestre. Un’auto con a bordo un uomo di 64 anni e una donna di 58, per cause ancora da chiarire è uscita di strada ed è andata a sbattere contro un albero.

Per i soccorsi sono intervenute due ambulanze e l’automedica, oltre ai vigili del fuoco. La dinamica è al vaglio dei carabinieri. I due feriti sono stati portati in ospedale ma fortunatamente non sarebbero in gravi condizioni.