Da oggi è in vigore l’obbligo per gli automobilisti di montare gli pneumatici invernali o di dotarsi di catene da neve da tenere a bordo in caso di necessità.

L’ordinanza di Villa Saporiti, che rimarrà in vigore fino al 15 aprile 2023, interessa le strade provinciali del territorio comasco e riguarda tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli. L’obbligo è in vigore anche sulle strade statali e sulle autostrade.

“Per circolare sulle strade provinciali del territorio, – si legge nel documento di Villa Saporiti – i veicoli dovranno essere muniti di pneumatici invernali o avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli idonei per la marcia su neve e ghiaccio. Nel periodo di vigenza dell’obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulle strade e di fenomeni nevosi in atto”.

Gli pneumatici invernali devono essere omologati, come previsto dalle direttive del Consiglio della Comunità Europea e muniti del marchio di omologazione, così come le catene, che devono rispondere ai requisiti previsti dalle normative. I dispositivi da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere montati, come specifica l’ordinanza.

Le sanzioni per chi non rispetta l’obbligo possono arrivare fino a 338 euro e, in alcuni casi è previsto il fermo del veicolo.

In caso di inosservanza del fermo è prevista una sanzione ulteriore di 84 euro e la decurtazione di 3 punti della patente.