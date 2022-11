Autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso, l’infinito cantiere terminerà tra un anno. A Natale del 2023.

Lavori sospesi a ridosso delle festività natalizie ma a marzo, con la ripresa degli interventi in autostrada, torna l’incubo traffico.

A dettare i tempi è l’ingegnere Luca Beccaccini, direttore del tronco di Milano Autostrade per l’Italia che annuncia lo stop degli interventi a partire da venerdì 2 dicembre. “Venerdì 2 dicembre sarà rimosso il cantiere del fornice Nord della galleria San Fermo installato per consentire le attività di ammodernamento all’interno della stessa”, si legge nella nota di Autostrade per l’Italia.

Una scelta – a detta della società – dovuta al meteo favorevole e quindi la possibilità di ridurre le tempistiche del cantiere dopo l’inverno. Il caos viabilistico, con l’inizio degli eventi natalizi a Como, diventa però sempre più una certezza. L’avvio della manifestazione nel capoluogo è prevista per il 26 novembre e l’amministrazione comunale contava sulla sospensione dei lavori in autostrada per predisporre un piano viabilistico che potesse distribuire su più fronti il grande afflusso di veicoli che si riverserà in città. Si annuncia dunque una settimana rovente per gli automobilisti.