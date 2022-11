Accoltellato all’addome durante una cena con amici a Seveso, in provincia di Monza Brianza, un comasco di 48 anni è ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale San Gerardo di Monza. Arrestato con l’accusa di tentato omicidio un 55enne brianzolo. La violenta aggressione sarebbe scaturita da una lite scoppiata per futili motivi.

Ieri sera, il 48enne comasco, di fatto senza fissa dimora, era con un altro amico a casa del 55enne a Seveso per una cena. I tre, in base a quanto ricostruito dai carabinieri, durante la serata avrebbero mangiato e bevuto una gran quantità di alcolici.

Attorno alle 21.30, sembra per motivi banali, tra il padrone di casa e il comasco è nata un’accesa discussione. Durante la lite, il 55enne avrebbe impugnato un coltello da cucina con una lama di 20 centimetri. Avrebbe poi colpito all’addome l’amico, provocandogli una gravissima ferita.

E’ stato richiesto l’intervento dei soccorsi e a Seveso sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Seveso e del nucleo radiomobile della compagnia di Seregno. Al termine degli accertamenti, il 55enne è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio e portato in carcere a Monza, in attesa dell’interrogatorio di convalida.

Il comasco ferito è stato soccorso e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo di Monza. E’ ricoverato in chirurgia in gravi condizioni e la prognosi è riservata.