Grave marginalità, contributi del Comune di Como per interventi promossi da soggetti ed enti del terzo settore. E’ stato pubblicato all’Albo pretorio del Comune di Como l’Avviso per l’erogazione di contributi a soggetti ed enti del terzo settore che sviluppino interventi a favore di soggetti, presenti sul territorio cittadino, in condizione di grave marginalità.

Come presentare la domanda

Possono presentare domanda di partecipazione gli enti del Terzo Settore per progetti che rientrino nelle seguenti azioni:

1) Protezione diurna di persone in condizione di grave marginalità

2) Unità di strada e interventi di prossimità

È possibile candidare un solo progetto.

La domanda, corredata dai relativi allegati, va inviata entro il 30 novembre 2022, a cura del legale rappresentante dell’ente del terzo settore o da altra persona delegata, unicamente via PEC all’indirizzo: comune.como@comune.pec.como.it riportando nell’oggetto “Domanda per concessione di contributi a sostegno di interventi a favore di soggetti in condizione di grave marginalità”.

Per informazioni: Settore Politiche Sociali Comune di Como, Via V. Emanuele II, 93, Como, mail: servizisociali@comune.como.it

Per ulteriori informazioni: https://www.comune.como.it/it/servizi/agevolazioni-e-contributi/contributi-a-sostegno-di-interventi-a-favore-di-soggetti-in-condizione-di-grave-marginalita-anno-2022/index.html