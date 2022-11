Un grande cappello, probabilmente per passare inosservato, e la barba lunga. Mel Gibson è stato avvistato oggi in centro a Como. In cerca di luoghi per il set del suo prossimo film, dopo essere stato a Palermo, oggi Gibson avrebbe visitato, sempre in incognito, alcune località del Lario. L’artista nelle scorse ore ha lasciato la Sicilia per il troppo entusiasmo dei fans, che lo hanno messo in difficoltà al momento di valutare le location del territorio.

Nato nel 1956 – protagonista di famose pellicole come “Braveheart”, “Mad Max” e “La passione di Cristo” – Gibson, se davvero dovesse realizzare un film a Como, si aggiungerebbe ad un lungo elenco Vip di Hollywood che negli anni hanno scelto il Lario come location per famose opere. L’ultima, “House of Gucci”, con diretta da Ridley Scott, con Lady Gaga, Al Pacino, Adam Driver, Jared Leto, Jeremy Irons e Salma Hayek.