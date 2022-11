Mentre l’Italia farà da spettatrice ai Mondiali di calcio, in Svizzera ci si prepara al grande evento del Qatar, con la Nazionale rossocrociata che peraltro ha conquistato la qualificazione proprio a spese degli azzurri. Per chi vorrà vivere l’atmosfera della rassegna iridata una opportunità arriva da Chiasso.

Dal 24 novembre al 18 dicembre, un maxischermo nel capannone riscaldato e addobbato di piazza Col C. Bernasconi darà la possibilità di seguire in compagnia le partite più significative del Mondiali. Durante gli incontri sarà in funzione una ricca buvette a cura del Gruppo Urani e dei rioni di Chiasso. In alcune chi vorrà potrà pranzare o cenare.

Sono ben 35 le partite che potranno essere seguite nella struttura, fra cui tutti gli incontri che vedranno in campo la nazionale svizzera nei sedicesimi di finale, l’intero programma degli ottavi, dei quarti, delle semifinali, oltre naturalmente a “finalina” e “finalissima” che laureerà la squadra campione del mondo. Il primo evento sarà giovedì 24 novembre alle 11 con Svizzera-Camerun, con successivo pranzo a base di gnocchi. Lunedì 28 novembre si prosegue con Brasile-Svizzera (ore 17) e cena a base di picanha; appuntamento successivo venerdì 2 dicembre con Serbia-Svizzera (ore 20) con ulteriore cena a base maialino al forno.

“Sono invitati non solo gli appassionati del gioco del pallone, bensì tutti coloro che vorranno vivere momenti di convivialità nel cuore di Chiasso, grazie anche alle iniziative gastronomiche” dice una nota del Comune. Il programma di eventi partirà, come detto, giovedì 24 novembre e si protrarrà fino al 18 dicembre, data della finale della Coppa del mondo 2022.

Per pranzi e cene si richiede la prenotazione all’indirizzo di posta elettronica capannone.mondiali@gmail.com.

Non solo calcio nel capannone di piazza Bernasconi, perché il programma di eventi in occasione dei Mondiali si “incrocerà” gradualmente con quello che accompagnerà fino alle festività natalizie. Nel corso del mese di dicembre sarà proposto un calendario di appuntamenti che avranno come fulcro quello che diventerà lo “chalet di Natale”. La tradizione sarà sostanzialmente rispettata, con l’apertura dedicata al mercatino dell’8 dicembre e all’accensione dell’albero in piazza Col C. Bernasconi.

Fra le novità figura anche un nuovo ritrovo per le feste: lo stadio del ghiaccio di via 1° Agosto sarà infatti addobbato con tema natalizio e proporrà degli eventi dedicati durante i fine settimana, diventando così quest’anno l’unica pista di pattinaggio di Natale del Mendrisiotto.