Natale a Como, il nuovo Natale inizia a prendere forma. Ieri sono iniziati gli interventi per l’allestimento della pista del ghiaccio sul lungolago Mafalda di Savoia, accanto ai giardini a lago.

Nei prossimi giorni, verosimilmente nel weekend, inizieranno gli allestimenti per il mercatino natalizio con la disposizione delle casette in città, che – a partire dal 26 novembre e fino all’8 gennaio – saranno disposte in piazza Cavour, via Corridoni e piazza Grimoldi.

Nei giorni scorsi in Comune a Como è arrivata una sola offerta per il bando della pista del ghiaccio, che è stato assegnato alla società Busnelli.

Infine questa sera – alla mezzanotte – scade il termine per presentare le offerte per gli avvisi che riguardano la ruota panoramica e le giostre in Piazza Volta e in viale Puecher.