Caccia alla quinta vittoria consecutiva. Trasferta insidiosa per la Pallacanestro Cantù, che scenderà in campo domenica 20 novembre alle ore 18 sul parquet del palasport Paolo Ferraris di Casale in casa della Novipiù J Basket Monferrato. I biancoblù vengono da quattro successi consecutivi.

“Tornando all’ultima gara con Agrigento, è stato un passo indietro a livello di atteggiamento” ha spiegato coach Romeo Sacchetti in sede di presentazione. “Abbiamo approcciato il match con sufficienza e questo non ce lo possiamo permettere. Un plauso alla formazione sicula, che ha giocato molto bene ed è forse la squadra con lo stile di gioco migliore che ho visto in questo avvio di stagione. Concentrandoci su di noi, a inizio campionato difendevamo e non facevamo canestro. Nell’ultimo match invece abbiamo perso aggressività in difesa, andando più facilmente al tiro. Ora ci attende Casale, che è una squadra di buon livello e che ci ha già battuto in Supercoppa. Un test importante prima della sosta, dopo potremo fare un primo bilancio della stagione. I piemontesi hanno un roster importante e un bello spirito. Dobbiamo pensare a noi, perché c’è ancora tanto da fare per migliorare”.