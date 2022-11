Il nuovo Natale a Como inizia a prendere forma. Mentre nei giorni scorsi sono iniziati gli interventi per l’allestimento della pista del ghiaccio sul lungolago Mafalda di Savoia, accanto ai giardini a lago, in queste ore sono arrivate in piazza Cavour le casette per il mercatino di Natale.

Inizieranno dunque, verosimilmente nel weekend, gli allestimenti con la disposizione delle 73 casette in città che, a partire dal 26 novembre e fino all’8 gennaio, saranno aperte al pubblico in piazza Cavour, via Corridoni e piazza Grimoldi.