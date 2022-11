L’ha strattonata, aggredita, immobilizzata e rapinata della borsa. Il violento episodio risale a ieri sera – ore 18 circa – a Como in via Porro, a poca distanza dal centro città. La vittima è una comasca 81enne che stava salendo sulla sua auto. Le urla dell’anziana hanno però attirato l’attenzione di un senzatetto italo-uruguaiano di 50 anni che era in coda alla mensa di via Don Guanella che non ha esitato a intervenire. Ha inseguito e bloccato il rapinatore. E’ stato colpito con calci, pugni e morsi ma alla fine è riuscito a fermarlo. Grazie anche all’aiuto di un secondo senzatetto 39enne cittadino albanese che – notando la concitazione e le difficoltà – è corso in aiuto.

All’arrivo dei poliziotti della squadra volante il rapinatore – un 24enne pakistano risultato senza fissa dimora – è stato portato in questura. Dagli accertamenti è risultato già noto alle forze dell’ordine. Sul suo capo pendeva anche un mandato di cattura della squadra mobile di Varese. Arrestato per rapina aggravata e indagato a piede libero per possesso di droga. Trovata durante la perquisizione personale. E’ stato poi accompagnato al carcere del Bassone.



Dal canto suo l’anziana – in stato di shock per l’accaduto – avrebbe spiegato di essere stata aggredita mentre saliva in aiuto. L’uomo avrebbe cercato di sfilarle gli anelli, prima di scappare con la borsa. Alla scena avrebbe assistito anche una residente della zona dal balcone che a sua volta ha iniziato a gridare. Le urla hanno attirato l’attenzione del senzatetto in coda alla mensa. Grazie all’intervento dei due uomini è stato possibile fermare il malvivente, mentre altre persone si sono avvicinate all’anziana per soccorrerla. Sul posto anche il 118 che dopo le prime cure l’ha portata all’ospedale Sant’Anna, in codice verde, per accertamenti.