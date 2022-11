Grave incidente ieri sera a Bellinzona. Poco prima delle 22 in viale Officina. Coinvolti due giovanissimi. Un motociclista 16enne – domiciliato nel Bellinzonese -viaggiava in direzione Sud. Per cause in corso di accertamento ha investito un 14enne ticinese che si trovava sulla strada.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia cantonale e, in supporto, i colleghi della polizia di Bellinzona oltre ai soccorritori della Croce Verde. In base a una prima valutazione medica, il 14enne ha riportato gravi ferite tali da metterne in pericolo la vita. Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi del caso, la strada è stata chiusa per alcune ore.