Le ricerche erano scattate ieri in serata nei monti sopra Livo. Questa mattina il ritrovamento del corpo senza vita del 33enne. Dell’uomo, residente a Lecco e grande appassionato di montagna, non si avevano notizie da ieri pomeriggio.

Da quanto è stato possibile ricostruire era arrivato da solo sopra Livo in mattinata per un’escursione sul pizzo Cavregasco, (2.535 metri di altezza).Non vedendolo tornare e non riuscendo a contattarlo la famiglia ha attivato i soccorsi.

Sono quindi cominciate le operazioni di ricerca, con ricognizioni effettuate di notte in elicottero, che ha anche trasportato i soccorritori in quota. Il sistema di ricerca del segnale GSM ha permesso di restringere la zona di ricerca. Il corpo dell’escursionista è stato trovato stamattina in un canale, a quota 2.350 metri. Complesse le operazioni di recupero. L’intervento è terminato nel primo pomeriggio di oggi. Sono intervenuti anche il Sagf – Soccorso alpino guardia di finanza, i carabinieri di Gravedona e i vigili del fuoco. Il recupero non è stato semplice visto il punto impervio.