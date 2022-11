Traffico di Natale, Como e Cernobbio al lavoro per scongiurare il blocco viabilistico nel periodo delle festività. Uno scenario altamente probabile, se non certo. Un mese di code su un asse – quello che collega, appunto, Como con Cernobbio – già altamente congestionato.

Oggi entrambe le amministrazioni comunali hanno diffuso un comunicato congiunto annunciando soltanto una parte dei provvedimenti che scatteranno sul fronte viabilistico.

Nel testo però non c’è traccia delle decisioni cruciali, quelle che riguardano le strade cittadine. Le ipotesi al momento riguarderebbero via Milano a Como che potrebbe essere chiusa al traffico in alcuni festivi e nei giorni “a rischio” per gli eventi di Natale. E ancora: girone cittadino e lungolago sorvegliati speciali con possibili chiusure straordinarie.

Alla voce “ipotesi”, nei giorni scorsi, era emersa anche la possibilità di istituire un senso unico in via per Cernobbio che potrebbe diventare a senso unico.

La prefettura potrebbe richiedere eventuali integrazioni

Nel testo di oggi si legge una formula molto generica. “Sono al vaglio delle due amministrazioni provvedimenti viabilistici straordinari che prevedranno la chiusura delle arterie di collegamento al capoluogo qualora non venisse garantita la percorribilità ai mezzi di soccorso e al Traporto pubblico locale”.

Gli eventi natalizi si svolgeranno in concomitanza. La Città dei Balocchi a Cernobbio si aggiungerà alla manifestazione comasca.

Nel comunicato vengono messi in evidenza i provvedimenti che solitamente accompagnano gli eventi natalizi. “Il rafforzamento del trasporto su gomma e su acqua nel primo bacino con corse specifiche che collegheranno i due Comuni. Prevista l’estensione dell’orario dei mezzi della navigazione sulla tratta Como-Tavernola-Torno e Como-Cernobbio-Torno. Mentre, su gomma, la linea 6 e la linea 1 saranno potenziate durante i fine settimana”. Infine il capitolo che riguarda i parcheggi: il Comune di Cernobbio metterà a disposizione circa 1.500 posti auto lungo l’asse Cernobbio-Maslianico verso l’uscita autostradale mentre, per quanto riguarda Como, le aree di parcheggio in periferia di Muggiò, Camerlata (stazione interscambio), Lazzago (stazione fnm) “consentiranno la sosta di circa 900 autoveicoli ai quali si aggiungono gli stalli di sosta all’interno dell’autosilo Valmulini e nei principali autosili cittadini.

Il documento dovrà essere rivisto dalla Prefettura, che potrebbe chiedere eventuali integrazioni.

Gli interventi dovranno essere approvati e messi in atto entro il 26 novembre, quando è previsto l’avvio di Natale a Como.