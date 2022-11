Autobus e navigazione per ridurre i disagi in vista della chiusura totale al traffico della Statale Regina a Colonno prevista per il weekend in arrivo. Chiusura che preoccupa – e non poco – chi abita e lavora nei paesi affacciati sulla congestionata arteria. Lo stop, dalle 22.30 di venerdì 25 novembre alle 5.30 di lunedì 28, è legato ai lavori per la variante della Tremezzina.

Nei giorni scorsi era stato annunciato un piano per quanto riguarda i trasporti via terra e via lago. Oggi dopo una riunione da remoto tra prefetto, sindaci, provincia, Anas, agenzia del Trasporto Pubblico Locale, Navigazione e Asf Autolinee sono emerse le principali soluzioni.

Le soluzioni: navetta via lago e bus

Da una parte l’istituzione di una navetta di collegamento via lago, per aggirare la chiusura. Sarà a pagamento, 2 euro a tratta. Da Argegno a Sala Comacina, con fermata a Colonno. Sabato a cadenza oraria e la domenica ogni due ore.

Di supporto gli autobus. Per la giornata di sabato previste 14 coppie di corse (andata e ritorno) che copriranno la tratta Como-Argegno e Sala-Menaggio (e viceversa). Per domenica sono previste 16 corse, sempre sulle stesse tratte. E’ il programma studiato appositamente per questa situazione straordinaria, ha chiarito Asf Autolinee.