“Ora scalerai la montagna più alta del paradiso”. Grande commozione e dolore per la morte di Alessandro Regazzoni, lecchese, 33 anni. Il giovane, grande appassionato di montagna, ha perso la vita durante un’escursione sui monti comaschi. E’ precipitato in un canale durante un’uscita in solitaria, sabato scorso, sul Pizzo Cavregasco, nel comune di Livo, a 2.535 metri di altitudine. Il corpo purtroppo senza vita è stato trovato e recuperato nel primo pomeriggio di ieri.

Alessandro Regazzoni abitava a Lecco. Lascia i genitori e la sorella. La notizia della sua morte si è diffusa rapidamente nella giornata di ieri e con il passare delle ore sono stati tantissimi i messaggi per ricordare il 33enne, a partire da quelli dei tanti amici che con lui condividevano la passione per la montagna.

Sul suo profilo Facebook, un’amica ricorda le parole che lo stesso Alessandro aveva pronunciato: “Quando sono in montagna, sento la gioia di vivere, la commozione nell’essere buono e il sollievo nel dimenticare le miserie terrene. Tutto questo perché sono vicino al cielo, e il panorama, lì, è sempre fantastico!”. “Ciao Alessandro, in questo triste giorno la bellezza delle nostre montagne e dei nostri laghi ci porti un po’ di conforto dai drammi della vita”, scrive un altro amico.

Come faceva abitualmente, sabato scorso il 33enne era partito per un’escursione in montagna, in questo caso da solo. In serata, non vedendolo e non riuscendo a contattarlo, i familiari di Alessandro hanno dato l’allarme. Mobilitata la stazione di Dongo del Soccorso Alpino, XIX Delegazione Lariana, in collaborazione anche con il Soccorso Alpino della guardia di finanza, i carabinieri e i vigili del fuoco.

Grazie al sistema di ricerca del segnale Gps è stata circoscritta la zona delle ricerche. L’elicottero attrezzato per il volo notturno ha sorvolato l’area e portato i soccorritori in quota.

Il corpo del 33enne è stato individuato ieri mattina, in un canale, a 2.350 metri, purtroppo senza vita. Alessandro è probabilmente morto sul colpo per una caduta. Complesse le operazioni di recupero, terminate nel primo pomeriggio. Informata la procura di Como.