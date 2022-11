Natale a Como e Cernobbio. Il Comune di Como riprende – dalla precedente amministrazione– il piano viabilità per gli eventi di Natale. Mancano quattro giorni alla partenza del Natale a Como. Gli eventi nel capoluogo lariano scatteranno il 26 novembre. Intanto a pochissima distanza – a Cernobbio – la Città dei Balocchi si aggiungerà alla manifestazione comasca a partire dal 7 dicembre.

Eventi natalizi in concomitanza e tempi strettissimi per scongiurare l’incubo caos sulle strade della città e dei paesi circostanti, fino alla statale Regina.

Nonostante il doppio Natale – al momento – nessuna novità è emersa rispetto al passato sulle misure da mettere in atto per evitare il blocco viabilistico nel periodo delle festività. Uno scenario altamente probabile, se non certo.

Natale a Como e Cernobbio – I provvedimenti

Confermata la chiusura al traffico di via Milano – sia alta che bassa – durante alcuni festivi e nei giorni considerati “a rischio”. Girone cittadino – ossia il percorso attorno alle mura – e lungolago sorvegliati speciali con possibili chiusure straordinarie. E ancora: provvedimenti che riguardano il passaggio pedonale. Anche in questo caso la giunta rispolvera le misure messe in atto dalla precedente amministrazione durante il Covid. Quindi senso unico pedonale sul lungolago davanti a piazza Cavour. Il provvedimento è dovuto in parte anche alla partenza del cantiere per gli arredi urbani che prenderà il via dalla prossima settimana. Infine – ancora sul lungolago –saranno chiusi tutti gli attraversamenti pedonali, ad esclusione di quello all’altezza dell’hotel in piazza Cavour.

Infine il piano viabilità dovrà passare ora al vaglio della Prefettura.