Le fortificazioni di Como sono transennate ormai da mesi, ma si fa un piccolo passo in avanti per la riqualificazione della cerchia muraria medievale che racchiude il centro storico.

Il Comune ha affidato i lavori per la manutenzione straordinaria delle mura di via Balestra. L’intervento comprende la Torre San Vitale e le mura ad essa collegate, in via Balestra e nel primo tratto di via Battisti, per un importo complessivo di oltre 40mila euro.

Nel 2021 la Torre aveva subito un crollo. Una pietra di poco meno di un chilo si era staccata finendo sul parabrezza del furgone di un ambulante, distruggendolo. La giunta cittadina ha accantonato l’idea iniziale di una gara da circa un milione di euro per il restauro lapideo e la liberazione dagli infestanti di Torre San Vitale, perché l’intervento di messa in sicurezza e pulizia avrebbe comportato nel tempo una serie di manutenzioni onerose e frequenti.

La spesa è stata ridotta per rimettere subito in ordine la parte bassa della Torre.

“La prossima primavera – fanno sapere dal Comune – bandiremo un concorso internazionale per il recupero funzionale della Torre, un progetto più ampio che prevede anche la riqualificazione dei giardini di via Balestra e dei musei”. L’obiettivo è collegare la Torre San Vitale al Museo archeologico Paolo Giovio passando per il giardino, chiuso oramai da decenni per motivi di sicurezza.