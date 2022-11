Como Acqua è tra le 203 imprese italiane al top.

Il Premio Industria Felix

All’interno della rosa di aziende, operanti in settori strategici che si sono distinte per i risultati di performance gestionale e di bilancio, spicca anche il gestore unico del Servizio Idrico Integrato della provincia di Como: Como Acqua ha ottenuto, per il secondo anno consecutivo, il Premio Industria Felix – L’Italia che compete, vedendosi riconoscere in questa edizione dell’evento anche l’importante qualifica di azienda Green.

La cerimonia di premiazione a Roma

La cerimonia di premiazione si è svolta giovedì 24 novembre a Roma all’Università Luiss Guido Carli nella prestigiosa aula magna Mario Arcelli. Le 203 aziende con sede legale in Italia sono state insignite dell’Alta Onorificenza di Bilancio in occasione del 45° evento, terza edizione nazionale del Premio Industria Felix – L’Italia che compete, per performance gestionali, affidabilità finanziaria e talvolta sostenibilità.

I partecipanti

Tra gli ospiti intervenuti nel corso della giornata hanno presenziato Gennaro Sangiuliano, ministro della Cultura, Fausta Bergamotto, sottosegretario alle Imprese e al Made in Italy, Vito Grassi, vicepresidente di Confindustria.

Ritira il premio Enrico Pezzoli

A salire sul palco per ritirare il Premio conferito alla società comasca è stato il presidente e ad Enrico Pezzoli.

“E’ con orgoglio che anche nel 2022 ritiriamo il Premio Industria Felix – L’Italia che compete – ha dichiarato il presidente Pezzoli -. Si tratta di un illustre e oggettivo riconoscimento degli sforzi operati, dell’impegno mantenuto e della dedizione profusa. Essere annoverati tra le 203 imprese italiane che si sono contraddiste per le performance gestionali e l’affidabilità finanziaria è motivo di grande soddisfazione, tenuto peraltro conto che Como Acqua è stata inclusa nella categoria che racchiude le 24 società partecipate pubbliche italiane premiate”.

Il riconoscimento Green

“Ricevere un premio così ambizioso è per la società uno stimolo per proseguire lungo il percorso virtuoso già tracciato – ha concluso Enrico Pezzoli -. Essere riconosciuti inoltre come impresa Green attesta l’attenzione rivolta dalla società al tema della sostenibilità, che caratterizza anche sotto il profilo degli investimenti la mission di Como Acqua: quest’ultima, con lungimiranza rispetto all’attuale crisi macroeconomica, ha elaborato un Piano Green che mira soprattutto ad aumentare l’autonomia energetica.

Il futuro

Un risultato che ritengo giusto condividere con tutti i soggetti che hanno contributo a raggiungerlo: dagli Organi amministrativi e di controllo, ai soci di Como Acqua, ai dipendenti. Sono certo che, attraverso la sinergia tra detti soggetti, la società conquisterà gli obiettivi importanti che si è posta. La gratificazione odierna non è un punto di arrivo, ma un rafforzamento della base di valori necessari per affrontare le sfide da vincere”.