Inaugurata la Casa di Comunità a Olgiate Comasco. Taglio del nastro questa mattina. Un’altra struttura dell’Asst Lariana – dopo Como e Mariano Comense – frutto della Legge di potenziamento della sanità lombarda, realizzate con fondi regionali e del Pnrr. Approccio multidisciplinare e integrazione tra servizi sanitari e sociosanitari in sinergia con gli enti locali. In due parole medicina territoriale.

Casa di Comunità a Olgiate Comasco

“Inauguriamo una struttura operativa non una scatola vuota – ha sottolineato il direttore generale di Asst Lariana, Fabio Banfi – caratterizzata in particolare dal Pua, il Punto unico di accesso, per orientare al meglio il cittadino rispetto ai suoi bisogni, dalla Centrale operativa territoriale, che possiamo definire come il software dell’ecosistema territoriale, il centro digitale da cui transitano tutte le informazioni relative al paziente che per residenza afferisce al Distretto, abbiamo gli infermieri di famiglia e predisposto ambulatori per i medici di medicina generale/pediatri di libera scelta che volessero utilizzare questi spazi all’interno della Casa di Comunità”.

“Un altro tassello della riforma sociosanitaria voluta da Regione Lombardia che punta a rafforzare la sanità territoriale. Sarà un percorso lungo, ma la strada per restituire centralità ai territori nell’erogazione delle prestazioni e dei servizi sanitari è ormai tracciata”. Queste le parole del presidente del Consiglio regionale della Lombardia Alessandro Fermi.

I fondi stanziati dal Pnrr per la Casa di Comunità di Olgiate Comasco ammontano complessivamente a 1 milione e 160mila euro.

I servizi

Nel corso dei prossimi mesi nella sede di piazza Italia sarà collocata anche la Continuità Assistenziale (ex guardia medica), servizio cui si accede contattando il numero unico 116117 e attivo dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 8 e il sabato e la domenica h24.

Punto Unico di accesso (Pua), ambulatorio degli infermieri di famiglia, servizi di specialistica ambulatoriale (allergologia, cardiologia, chirurgia generale, dermatologia, diabetologia, neurologia, oculistica, odontoiatria, otorinolaringoiatria, urologia e geriatria), servizi di diagnostica ambulatoriale (ecocardiogramma, ecocolordoppler cardiaco, radiologia scheletrica, ecografie urologiche, uroflussometria), integrazione con i servizi sociali, sportelli ADI/Welfare, uffici Scelta e Revoca MMG/PLS, Punto Prelievi (aperto dal lunedì al venerdì dalle 7.40 alle 9, accesso libero), Consultorio familiare, Centro Vaccinale, ambulatori di Neuropsichiatria infantile sono i principali servizi offerti.

In particolare per quanto riguarda il Pua, collocato al primo piano, è uno sportello con funzione orientativa sui servizi e le soluzioni rispetto alle problematiche prospettate dal cittadino. Lo sportello è aperto, con accesso libero, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30; per telefono al numero 031/9843935 dal lunedì al venerdì dalle 13.30 alle 15, oppure via mail scrivendo all’indirizzo pua.olgiate@asst-lariana.it

All’ambulatorio degli infermieri di famiglia, l’accesso è vincolato alla prenotazione e all’impegnativa che vengono rilasciate dal Pua.

Complessivamente sono 11 gli infermieri di famiglia assunti per Distretto di Olgiate e che operano nell’ambito della Cot, degli ambulatori e degli interventi a domicilio; 110 pazienti sono già stati presi in carico (tra pazienti cronici, pazienti dimessi dall’ospedale, pazienti segnalati dagli Mmg/Pls); 78 visite eseguite in ambulatorio e 252 a domicilio.