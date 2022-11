Vaccino antinfluenzale gratuito per tutti i lombardi, per la prima volta, a partire da sabato 26 novembre. L’annuncio è arrivato ieri in una nota diffusa dalla regione Lombardia, firmata dal governatore, Attilio Fontana, e dall’assessore al Welfare, Guido Bertolaso.

La somministrazione, dunque, non sarà gratuita soltanto per bambini, over 60 o soggetti a rischio per patologia, e sarà possibile effettuarla dal medico di base o dal pediatra di libera scelta, nelle farmacie aderenti alla campagna vaccinale o in un centro vaccinale.

“Invitiamo tutti i cittadini lombardi a recarsi in farmacia per vaccinarsi contro l’influenza stagionale, approfittando della gratuità della vaccinazione. – ha dichiarato Andrea Mandelli,presidente della Federazione degli Ordini dei Farmacisti – I farmacisti di comunità hanno già somministrato oltre 100mila dosi dall’inizio della campagna antinfluenzale in Lombardia. Secondo gli ultimi dati dell’Istituto Superiore di Sanità, la circolazione del virus si sta intensificando, – ha aggiunto Mandelli – facendo presagire un’ondata influenzale particolarmente aggressiva”.

“Lo scorso anno circa 24mila farmacisti italiani hanno seguito il corso organizzato dal Ministero della salute per avere la qualifica di vaccinatore – spiega il presidente dell’Ordine dei farmacisti di Como, Giuseppe De Filippis – Siamo dunque pronti ad accogliere questa novità. La vaccinazione è altamente raccomandata, soprattutto per gli anziani, per i soggetti con altre patologie o per chi abbia avuto problemi di carattere respiratorio, come una bronchite o una polmonite. Il principio del vaccino è sempre lo stesso: più persone si vaccinano e meno possibilità ha il virus di diffondersi”.

Per la prenotazione si potrà chiedere al medico di base oppure accedendo al sito regionale vaccinazioneantinfluenzale.regione.lombardia.it.