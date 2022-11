Drammatico incidente stradale ieri a Olgiate Comasco intorno alle 17 in cui ha perso la vita una un 77enne residente a Como che viaggiava in sella ad uno scooter lungo la provinciale 23 la Lomazzo-Bizzarone.

Lo scontro tra la due ruote e le auto. Un impatto violento da quanto si è potuto ricostruire. Ma la dinamica è ancora in fase di accertamento da parte della polizia stradale. Non si esclude un possibile malore del motociclista. Le condizioni del 77enne, Antonio Liberti, sono apparse subito gravissime. I soccorsi sono stati allertati in codice rosso, quindi massima criticità. In volo si è alzato l’elisoccorso e poi – dopo le prime cure sul posto – l’uomo è stato portato in ambulanza all’ospedale Sant’Anna dove però i medici hanno constatato il decesso.

Inevitabili le conseguenze sul traffico della zona. Per gestire la viabilità in supporto sono arrivati i carabinieri e gli agenti della polizia locale di Olgiate e dell’Unione dei comuni Terre di Frontiera.