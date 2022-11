Tre piscine comasche riceveranno dalla Regione un finanziamento complessivo di poco più di un milione di euro destinato a interventi per ammodernare e rendere più efficienti gli impianti energetici. Lo stanziamento è destinato alle strutture di Villa Guardia, Erba e Cermenate. Complessivamente, in Lombardia sono 80 i progetti finanziati per un totale di 24 milioni di euro.

Il bando è stato pensato per fronteggiare il caro energia, che incide in modo significativo anche sugli impianti sportivi. La direzione generale Sviluppo economico della Regione ha accolto 80 domande. Sono stati destinati contributi a fondo perduto fino 350mila euro. In provincia di Como i progetti ammessi riguardano tre piscine. Nel complesso, in regione i fondi sono destinati anche a impianti sportivi del ghiaccio.

“Siamo intervenuti concretamente, nei limiti delle nostre competenze e delle risorse a disposizione – spiega l’assessore regionale allo Sviluppo economico Guido Guidesi – con strumenti sull’efficienza energetica per evitare i fallimenti di strutture sportive pubbliche maggiormente danneggiate dal ‘caro bollette’. Pensiamo che questo possa essere un aiuto importante e cerchiamo anche di evitare l’interruzione dei servizi”.

“Questa è una misura che consente di mantenere sul piano della serietà il rapporto tra i Comuni e i soggetti gestori di impianti natatori e del ghiaccio che non possono essere lasciati soli ad affrontare i crescenti costi energetici”, aggiunge il sottosegretario con delega allo Sport Antonio Rossi.

Le piscine di Erba, Villa Guardia e Cermenate riceveranno ciascuna un contributo di 350mila euro.