Vaccinazione antinfluenzale e anti Covid, sabato open day a Como. Nell’hub vaccinale nella Casa di Comunità di via Napoleona – dalle 14 alle 20 – è stata organizzata una giornata ad accesso libero e gratuito per la doppia somministrazione della vaccinazione. Non sarà necessario prenotare l’appuntamento ma i cittadini dovranno presentarsi con la tessera sanitaria.

La vaccinazione antinfluenzale è stata aperta a tutta la popolazione lombarda, non solo quindi alle categorie target come bambini o over 60 o a rischio per patologia. Il vaccino antinfluenzale può essere co-somministrato con il vaccino anti Covid.

Successivamente alla data di sabato 26 novembre, sarà richiesta la prenotazione attraverso i consueti canali il portale vaccinazioneantinfluenzale.regione.lombardia.it oppure contattando il call center al numero verde gratuito 800 894 545. Tra le strutture in cui effettuare la vaccinazione, i cittadini troveranno anche i centri vaccinali messi a disposizione dall’Asst Lariana a Olgiate Comasco, Porlezza, Centro Valle Intelvi, Lomazzo, Ponte Lambro, Cantù, Como e Menaggio.