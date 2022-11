Protezione civile, è stato siglato il protocollo d’intesa per il coordinamento delle attività tra i comuni di Cantù, Mariano Comense e Arosio. Il percorso iniziato nel 2018 ha portato all’approvazione della delibera di giunta presentata in tutti i Comuni. Il protocollo, avvallato dal presidente della Provincia di Como Fiorenzo Bongiasca, ha come obiettivo lo sviluppo di procedure e modalità di organizzazione semplificate, per garantire la prontezza operativa e di risposta in caso di emergenza. Si tratta di una vera e propria collaborazione in attività di soccorso e assistenza alla popolazione.

“Ognuno dei nostri gruppi possiede mezzi specifici per differenti tipologie di interventi e, soprattutto, competenze dedicate. – spiega Sofia Guanziroli, consigliere comunale di Cantù con delega alla Protezione civile – Con questo protocollo vogliamo valorizzare le professionalità dei nostri volontari che, nel momento del bisogno, potranno ottenere il supporto dei colleghi, andando a migliorare ulteriormente l’operatività e la reattività”.

Un dialogo continuo, che si andrà a concretizzare in una unione di strumentazioni e competenze, per un totale di circa 22 mezzi e poco meno di 100 volontari.

“Fare rete è fondamentale, lo abbiamo imparato in questi anni segnati dalla pandemia – commenta il sindaco di Cantù, Alice Galbiati – le amministrazioni da sole non possono sopperire a tutte le emergenze del territorio e in questo svolgono una imprescindibile azione di supporto i volontari, senza i quali, oggi, tutto questo non sarebbe possibile”.