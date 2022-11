Il vescovo di Como cardinale Oscar Cantoni ha presieduto oggi in Duomo la messa durante la quale è stato consegnato alla diocesi il “Liber Sinodalis”. Il libro è il testo con gli orientamenti per il cammino futuro della chiesa di Como. Un documento elaborato durante il lungo percorso dell’XI Sinodo diocesano. Un cammino aperto nel mese di agosto del 2017 e chiuso nel giugno scorso. Il Sinodo è stato dedicato al tema “Testimoni e annunciatori della misericordia di Dio”. Il percorso non si è mai interrotto, nonostante le difficoltà della pandemia.

Il Sinodo, aveva spiegato il vescovo di Como, “ci ha offerto la straordinaria occasione di testimoniare la nostra fede. Dobbiamo essere consapevoli delle responsabilità che, come battezzati, ci siamo assunti, per divenire immagine viva davanti al mondo. In questo periodo storico, della misericordia che il Dio trinitario desidera offrire agli uomini e alle donne del nostro tempo, proprio attraverso di noi, suo popolo”. “Ha offerto un forte scossone per illuminare la nostra intelligenza e la nostra creatività” aveva aggiunto il cardinale Oscar Cantoni. “Non tanto per rimpiangere il passato che non ritornerà più. Neppure per ricordare i tempi in cui le nostre chiese erano piene, anche di giovani. Piuttosto, un’occasione favorevole per scoprire come essere credibili oggi, a livello individuale e comunitario, nel tempo storico che stiamo attraversando. Per rendere Cristo e il suo messaggio più leggibili e più vicini all’uomo contemporaneo. Ai tanti lontani, che incontriamo quotidianamente nelle nostre strade, nei luoghi di lavoro e di svago”.

Nella liturgia di oggi, il “Libro del Sinodo” è stato consegnato all’intera diocesi. Come singoli fedeli e come comunità.