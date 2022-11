Variante della Tremezzina. Sulla Statale Regina, ieri sera è scattato lo stop al traffico alle 22.30 e durerà (secondo quanto stabilito dal cronoprogramma) fino alle 5.30 di lunedì 28. La chiusura della strada è legata ai lavori per la variante della Tremezzina, in particolare agli interventi di messa in sicurezza della parete rocciosa. Operazioni che devono essere eseguite senza rischi per automobilisti e pedoni. Per questo motivo è stato necessario lo stop della viabilità.

Per tamponare i disagi causati dal blocco viabilistico, decisivi i collegamenti con battelli e bus. Attivo un sistema navetta – a pagamento – di collegamento via lago da Argegno a Sala Comacina, con fermata a Colonno. Oggi a cadenza oraria e domani ogni due ore.

Oggi e domani inoltre, la linea C10 Colonno-Menaggio-Colico si fermerà a Sala Comacina. Il proseguimento sarà assicurato da un collegamento via lago Sala Comacina-Colonno-Argegno con i battelli della Navigazione Laghi e dalle vetture della linea C20 Lanzo-Como da Argegno in poi. Sempre nella giornata di oggi saranno inoltre garantite due coppie di collegamenti Menaggio-Como e viceversa, con orari dedicati agli studenti. La linea C20 subirà alcune modifiche di orario per garantire la continuità del collegamento Menaggio-Como via lago.

Per quanto riguarda i percorsi alternativi pensati per gli automobilisti: potranno circolare sulla Regina da Menaggio fino a Porlezza, per poi proseguire sulla provinciale 13 fino a Centro Valle Intelvi e sulla provinciale 14 fino ad Argegno, oppure proseguire in Svizzera lungo la E35 fino a Lugano. Infine attraverso la statale 36 passando per Lecco.