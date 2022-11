Appuntamento questa sera in città per lanciare il progetto “Limes Club Como”, già presente in altre città italiane. L’associazione informale si propone di organizzare conferenze, eventi e corsi su temi di geopolitica, tenendo come riferimento Limes e la sua rete di relazioni.

“Tutto un altro mondo. L’Italia e il nuovo assetto geopolitico internazionale”. È il tema della conferenza che si terrà oggi alle 20.45 nell’auditorium della Camera di Commercio di Como. L’evento, organizzato dal Rotary Club Como Baradello, avrà come relatore Germano Dottori, consigliere scientifico della rivista di geopolitica Limes, professore di Studi Strategici e consulente in tema di politica estera, sicurezza e difesa in Parlamento.

Il coordinatore è Cesare Baj, dirigente dell’Aero Club Como e presidente pro tempore del Rotary Club Como Baradello. “Mai tema è stato più di attualità – dice Baj – come oggi quello della geopolitica, una materia che assomma competenze in un vastissimo campo delle conoscenze umane, conseguentemente alla complessità dei fenomeni che analizza. Speriamo con questa iniziativa di fornire in ambito locale e soprattutto ai giovani qualche strumento utile per interpretare le macrorealtà in cui siamo immersi e affrontare le sfide del mondo in rapidissima trasformazione in cui viviamo” conclude Baj.

L’evento di questa sera sarà aperto al pubblico e ad ingresso libero.