L’annunciata chiusura di alcune scuole a Como. Il Comune sta lavorando alla definizione dell’elenco degli istituti che rischiano di essere tagliati e giovedì prossimo, primo dicembre, potrebbe essere una prima data decisiva. A Palazzo Cernezzi è convocata infatti la commissione consiliare III, quella che si occupa appunto di istruzione.

La riunione della commissione, presieduta da Davide Bernasconi, è fissata per 17.30 in Sala Stemmi in Comune a Como. L’ordine del giorno chiarisce: “Conoscenza dei dati relativi alla ipotizzata chiusura di alcuni plessi scolastici prevista da questa amministrazione”.

E’ evidente dunque che la riunione si annuncia decisiva. Si inizierà a fare chiarezza su una questione che agita migliaia di famiglie. Al termine dei sopralluoghi in tutte le scuole cittadine, l’assessore ai Lavori pubblici di Palazzo Cernezzi Maurizio Ciabattoni ha iniziato a lavorare. Al vaglio i dati raccolti e la situazione rilevata in ogni singolo istituto.

Una riflessione necessaria per definire i plessi che potrebbero essere chiusi. Questo però anche per definire i tempi e le modalità degli interventi da effettuare nelle altre scuole. Questo a partire da lavori urgenti ad esempio per la messa a norma degli impianti antincendio e per la sostituzione di infissi e strutture laddove si registrano infiltrazioni d’acqua e cedimenti.

Già la corsa settimana si è svolta una prima riunione dell’assessore con i dirigenti e i tecnici. Un incontro per iniziare a mettere a punto la tabella di marcia degli interventi nelle scuole cittadine. “Abbiamo iniziato il lungo e complesso lavoro di analisi dei dati emersi dopo i sopralluoghi effettuati – aveva spiegato Ciabattoni – Siamo partiti dalla prevenzione incendi di cui quasi la totalità delle scuole è carente. Di pari passo affronteremo le maggiori problematiche sia strutturali sia energivore”.

I dati relativi a capienza degli istituti, numeri effettivi degli studenti, spesa per i consumi energetici e lavori da fare in ciascun istituto dovrebbero finire giovedì sul tavolo della commissione. Documenti che saranno fondamentali per definire l’elenco delle scuole che potrebbero essere chiuse e anche il destino degli studenti che le frequentano e che dovranno essere trasferiti in altri edifici.