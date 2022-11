Lo stadio Sinigaglia, a partire dalla prossima partita del Como, potrà ospitare 1.500 tifosi in più, per la precisione 1.499. L’annuncio al termine del sopralluogo questa mattina del sindaco Alessandro Rapinese con i rappresentanti della società Como 1907 e del Comitato provinciale per la sicurezza. Obiettivo, come era stato già annunciato dal primo cittadino del capoluogo nelle scorse settimane a Etg+Sindaco, era verificare la possibilità di aumentare la capienza della struttura sportiva.

E proprio in mattinata è arrivata la conferma, dopo il via libera della Prefettura. “Appena finito il sopralluogo allo stadio Sinigaglia – ha scritto Rapinese sulla sua pagina Facebook ufficiale – Sì, i ragazzi, fino a fine stagione, potranno avere il supporto di 1.499 persone in più”.

Lo stadio, che finora contava su 4.999 posti, potrà accogliere dunque più tifosi, esattamente 6.498.

“Il settore tribune passerà da 2mila a 2.398 posti, – spiega il sindaco – la curva del Como da 2mila a 2.800, il settore distinti da 499 a 800. La curva ospiti resterà invece di 500 posti”.

Non sarà necessario alcun intervento per aumentare la capienza. “I posti ci sono già, ma fino ad oggi non erano vendibili”, sottolinea Rapinese.

Si è reso necessario soltanto un passaggio burocratico relativo all’impianto idrico, che comprende anche quello antincendio.

“Questo incremento sarà valido fino al termine della stagione 2022/2023. – aggiunge il sindaco – L’auspicio è che a quella data si sia entrati nella fase esecutiva della riqualificazione generale dell’impianto sportivo e dell’area circostante. La società sta lavorando a questo obiettivo con il sostegno dell’amministrazione. Il mio desiderio è che lo stadio non venga utilizzato soltanto 19 giorni all’anno, ma possa ospitare altri eventi, anche non di carattere sportivo, come i concerti”.