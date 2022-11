Gravissimo incidente a Como, in via Varesina. Un motociclista, per cause ancora da chiarire si è scontrato con un camioncino a poca distanza dall’incrocio con via Giussani. Nell’impatto, l’uomo in sella alla moto ha riportato ferite e traumi molto gravi.

Per i soccorsi sono intervenuti l’automedica del 118 e due ambulanze. In via Varesina sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Como, che hanno temporaneamente chiuso la strada per le operazioni di soccorso e per i rilievi. Il ferito è stato trasportato in gravissime condizioni all’ospedale Sant’Anna