Chalet in piazza, pista del ghiaccio, eventi e gastronomia. Il prossimo 8 dicembre si alza il sipario sul Natale a Chiasso. Previsti il mercato dell’Immacolata con la Società dei Commercianti del Mendrisiotto e l’animazione in piazza Bernasconi.

Gli eventi di Natale animeranno il centro di Chiasso. Il Municipio ha pensato alle decorazioni distribuite principalmente lungo Corso Gottardo. Le principali attrazioni sono confermate come da tradizione, ma non mancano le novità.

“Chiasso desidera offrire più occasioni di incontro e di festa, distribuiti in vari punti della città”, fanno sapere gli organizzatori. Già presente lo chalet in piazza, con il maxischermo per assistere alle partite dei Mondiali di calcio e pronto a trasformarsi anche in chalet di Natale.

Fuori dallo chalet, l’8 dicembre alle 17 sarà acceso l’albero di Natale.