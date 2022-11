Corsa al pieno. Da domani lo “sconto” sui prezzi dei carburanti si riduce, quasi dimezzandosi. Le accise sulla benzina passeranno infatti a 578,40 euro fino al 31 dicembre 2022, mentre quelle su oli da gas o gasolio usato come carburante, (e cioè il diesel), passeranno, sempre fino a fine anno, a 467,40 euro per mille litri. Si passa così dall’attuale taglio di 25 centesimi che, comprensivo di Iva, equivaleva a uno sconto al distributore di 30,5 centesimi, ad un taglio di 15 centesimi, che con l’Iva si tradurrà a dicembre in 18,3 centesimi in meno.

Continua il pendolarismo del pieno, ma al contrario

Oggi a Como molti hanno deciso dunque di fare rifornimento per risparmiare quanto possibile. Non mancano alle pompe anche i clienti svizzeri che per trovare prezzi più bassi (di 25-30 centesimi) sono costretti ad oltrepassare il confine.