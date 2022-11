E’ ancora ricoverato in gravissime condizioni, in prognosi riservata, il comasco di 29 anni coinvolto ieri in un incidente in via Varesina, all’incrocio con via Giussani. Il giovane, in sella a uno scooter Piaggio, per cause ancora da chiarire si è scontrato con un furgone.

Nel violento impatto, il 29enne ha riportato ferite e traumi molto gravi. E’ stato trasportato d’urgenza all’ospedale Sant’Anna e sottoposto a un intervento chirurgico. La prognosi al momento resta riservata.