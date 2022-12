Seicento pazienti visitati dall’inizio dell’anno nell’ambulatorio per le malattie trasmesse sessualmente della casa di comunità di via Napoleona a Como e infezioni in aumento sul territorio. Dati diffusi dall’Asst Lariana in occasione della Giornata contro l’Aids, in programma oggi. Un appuntamento per rimarcare l’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce.

La prevenzione

Nell’ambulatorio di malattie infettive del Sant’Anna e nel centro infezioni sessualmente trasmesse di via Napoleona è possibile effettuare test gratuiti e anonimi per l’Hiv, l’epatite B e C e la sifilide, colloqui informativi, individuali e di coppia. Alle iniziative dell’Asst Lariana collabora e partecipa la sezione di Como della Lila, la Lega Italiana per la Lotta contro l’Aids.

I numeri dell’Hiv

Dall’inizio dell’anno, secondo gli ultimi dati dell’Ats Insubria, sul territorio comasco sono stati segnalati 22 nuovi casi di infezione da Hiv. In prevalenza si tratta di uomini tra i 30 e i 45 anni. In oltre il 95% dei casi la modalità di trasmissione è riconducibile a rapporti sessuali non protetti. Il reparto di malattie infettive dell’ospedale Sant’Anna ha in carico 843 pazienti con infezione da Hiv.

Malattie sessualmente trasmesse

Il centro infezioni sessualmente trasmesse di via Napoleona ha avuto circa 600 accessi dall’inizio dell’anno, in prevalenza uomini. “Vediamo una continua ripresa delle patologie legate alle infezioni sessualmente trasmissibili come sifilide, gonorrea e clamidia, oltre al papillomavirus – sottolinea Amelia Locatelli, responsabile del centro – Le evidenze scientifiche dicono che queste patologie rinforzano il rischio di associazione con altre infezioni, tra cui in particolare l’Hiv. Da qui l’importanza di sottoporsi ai test, oltre che proteggersi in tutti i rapporti occasionali, con ogni nuovo partner e con ogni partner di cui non si conosce lo stato di salute. Per il papilloma ricordo che esiste anche una vaccinazione non solo per prevenire l’infezione ma anche le conseguenze, oncologiche in particolare”.

E’ sempre disponibile anche il vaccino contro il vaiolo delle scimmie. I test di screening per Hiv, sifilide, epatite B e C possono essere effettuati in modo gratuito e in anonimato, senza prenotazione né necessità di impegnativa. Informazioni al numero verde 800.089.6972 o sul portale dell’Asst Lariana.