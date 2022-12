Intervento della polizia in viale Varese per la segnalazione di un uomo che colpiva le auto in sosta. Una donna ha confermato che lo specchietto della sua auto era stato colpito e ha descritto l’uomo che l’aveva preso a calci. Gli agenti delle volanti della questura di Como hanno avviato le ricerche del sospettato. Un residente della zona intanto ha segnalato di aver visto un episodio analogo dal balcone di casa.

I poliziotti hanno rintracciato in via Diaz il sospettato, che ha dichiarato di essere un 25enne originario di Dubai. Gli agenti lo hanno portato in questura per accertamenti e hanno verificato che era già stato identificato con un nome diverso.

E’ stato denunciato per aver dichiarato false generalità.