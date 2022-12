Il Comune di Como si affida a una società esterna privata per il piano di sicurezza degli eventi di Natale. La definizione degli interventi chiesti dalla prefettura e dal Comitato per la sicurezza e l’ordine pubblico per l’autorizzazione delle manifestazioni organizzate fino all’8 gennaio prossimo non è ancora stata completata.

Ieri, dopo l’ennesimo incontro, il prefetto di Como Andrea Polichetti ha parlato ancora di “criticità” che devono essere risolte dal Comune di Como quanto dal Comune di Cernobbio. Problemi che toccano tanto gli aspetti viabilistici quanto quelli della sicurezza.

Palazzo Cernezzi, come emerge da un decreto sindacale pubblicato all’albo pretorio del Comune di Como, ha deciso di avvalersi di una società esterna. “Il Comune – si legge nel testo firmato dal sindaco Alessandro Rapinese – si avvarrà della ditta SYB Italia S.r.l. per la redazione del Piano di Security e Safety degli eventi di Natale, nonché quale soggetto coordinatore del piano stesso”.

La manifestazione è già iniziata con l’apertura delle casette dei mercatini di Natale e della pista del ghiaccio. Il piano però deve ancora essere completato. Come precisato ieri dalla prefettura, per quanto riguarda il piano sicurezza, il Comune deve ancora specificare il numero degli addetti preposti dall’organizzazione e la loro collocazione per ogni singolo evento. Elementi che, come emerge dal decreto, saranno probabilmente messi a punto dalla società esterna, che coordinerà poi anche l’attuazione del piano.

Il decreto del sindaco individua inoltre i dirigenti scelti come “figure di riferimento, autorizzate ad interfacciarsi con tutte le forze dell’ordine, con l’Ufficio Territoriale del Governo nonché con altri enti interessati dall’evento”.