Ex orfanotrofio di Como ancora in attesa di un futuro. Due negozi in piazza San Rocco, un box in via Milano e ancora: due magazzini, un box e l’ex centro civico in via Conciliazione. Sono soltanto alcuni degli immobili comunali contenuti nel piano alienazioni approvato. Il documento contiene i beni alienabili nel triennio 2023-2025.

Nel totale si tratta di dieci immobili per un valore complessivo di oltre dieci milioni di euro.

Nell’elenco figura ancora una volta l’ex orfanotrofio tra le vie Tommaso Grossi e Dante. Un bene pubblico da alienare di una decina di milioni di euro (9 milioni 700mila all’ultima valutazione) che viene messo di anno in anno nel bilancio di Palazzo Cernezzi. L’ex orfanotrofio poi ex scuola Baden Powell compare dunque nell’elenco dei beni da alienare anche per il 2023. I tentativi precedenti di mettere all’asta il compendio sono andati tutti deserti. La precedente amministrazione aveva ipotizzato di finanziare una parte del nuovo Palasport di Muggiò proprio con la vendita dell’ex orfanotrofio, ma mancavano all’appello le certificazioni catastali ed energetiche dell’enorme compendio comunale. Ora tutto sembra essere risolto sul piano burocratico e l’ex orfanotrofio torna nuovamente nell’elenco dei beni da alienare.

Infine nel piano compaiono anche due aree in via De Cristoforis e in via per Brunate.