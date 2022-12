Parcheggi gratuiti a Cantù nei sabati dello shopping natalizio. Il Comune della Città del Mobile ha deciso di annullare il pagamento della sosta in centro a partire da domani e fino a sabato 7 gennaio. Il comandante della polizia locale Roberto Carbone ha già firmato l’apposita ordinanza.

Il Comune ha voluto la sosta gratuita “per realizzare condizioni favorevoli alle esigenze delle attività commerciali che operano all’interno del centro storico”.

Per il periodo natalizio, l’amministrazione comunale ha presentato intanto la rassegna di eventi “Scintille di Natale”. Sono oltre 50 le iniziative in programma che animeranno la città di Cantù nel mese di dicembre e nella prima metà di gennaio. In piazza Garibaldi attiva la pista del ghiaccio, che ospiterà anche spettacoli di pattinaggio. Sempre nel cuore della Città del Mobile l’albero di Natale alto 12 metri.

“Quest’anno, costruire il cartellone di eventi natalizi è stato più complicato del passato – ha sottolineato il sindaco, Alice Galbiati – I rincari energetici hanno messo in ginocchio famiglie, commercianti ed anche gli enti comunali. I dubbi riguardavano soprattutto le risorse da investire, anche in considerazione della complessità del periodo. Abbiamo deciso di illuminare Cantù, nella convinzione che ricreare l’atmosfera natalizia possa dare slancio alla positività e alla speranza”.

Per ridurre i costi, ridotte le ore di accensione delle luci, che si spegneranno alle 23. Piazza Garibaldi ospiterà anche una piccola casetta di Babbo Natale. Non mancheranno il trenino, dolci, bevande calde e cioccolata, gli zampognari e animazione ed eventi nelle frazioni.