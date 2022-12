Dopo quattro vittorie consecutive è arrivato uno stop per la Libertas Cantù, formazione che milita nel torneo di serie A2 di pallavolo maschile. Nella trasferta di Reggio Emilia i brianzoli sono stati infatti sconfitti con il punteggio di 3-2 (25-20, 25-18, 24-26, 20-25, 15-13 i parziali).

I canturini sono al quinto posto in classifica con 15 punti e nel prossimo turno (giovedì al PalaFrancescucci di Casnate con Bernate) sono attesi dalla sfida interna con il Delta Club Porto Viro, formazione che ha un punto in meno della Libertas.

“Non me la sento di criticare i ragazzi per la partita che abbiamo fatto a Reggio Emilia” ha detto Francesco Denora, allenatore dei canturini. “Innanzitutto dobbiamo fare i complimenti ai nostri avversari, perché per due set non ha sbagliato praticamente niente e ci hanno dato parecchio filo da torcere al servizio. Noi abbiamo subito più del dovuto in ricezione, e non abbiamo compensato con l’attacco. Ci è un po’ mancata anche la battuta, che è la nostra arma. C’è da lavorare tanto, ma sono comunque contento di quello che ci abbiamo messo in campo”.