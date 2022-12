In Svizzera, in seguito alle dimissioni della consigliera federale Simonetta Sommaruga (PS) e del consigliere federale Ueli Maurer (UDC) due seggi in Consiglio federale sono vacanti. I gruppi parlamentari rappresentati nell’Assemblea federale possono designare dei candidati, come riporta il sito ufficiale admin.ch.

I candidati

Il PS e l’UDC, ossia i partiti dei due membri dimissionari del Consiglio federale, hanno colto questa possibilità. Il PS propone Eva Herzog e Elisabeth Baume-Schneider, l’UDC Albert Rösti e Hans-Ueli Vogt.

I candidati ufficiali – www.parlament.ch

I membri del Parlamento possono anche non attenersi alle proposte dei gruppi. In genere l’Assemblea federale elegge candidati che vengono proposti dai partiti politici e che sono già politicamente attivi, ma in teoria i deputati possono scegliere tra «tutti i cittadini svizzeri eleggibili al Consiglio nazionale», secondo quanto previsto all’articolo 175 della Costituzione federale.

Il Parlamento deve comunque tener conto di alcuni criteri nell’elezione dei membri del Consiglio federale. Infatti secondo l’articolo 175 della Costituzione federale «Le diverse regioni e le componenti linguistiche del Paese devono essere equamente rappresentate.».