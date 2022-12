Giornata di designazioni in vista del turno infrasettimanale di serie B, con il Como che sarà impegnato giovedì alle 20.30 a Palermo. La gara tra siciliani e lariani sarà arbitrata da Federico Dionisi della sezione dell’Aquila. Laureato in economia, Dionisi ha esordito in serie A nel marzo del 2019 nella partita Sassuolo-Sampdoria.

In casa del Como si attende l’esito degli esami per i giocatori che si sono infortunati ad Ascoli, nella gara terminata 3-3. Si attende l’esito degli esami. Per Matteo Solini lo stop si prospetta molto lungo: per il difensore la stagione potrebbe anche essere già terminata. Problema muscolare per Alessio Iovine, che potrebbe saltare qualche gara.

I risultati della 15esima giornata

Ascoli-Como 3-3, Bari-PIsa 0-0, Benevento-Palermo 0-1, Brescia-Reggina 0-2, Cagliari-Parma 1-1, Cosenza-Perugia 0-0, Genoa-Cittadella 0-1, Spal-Modena 2-3, SudTirol-Frosinone 1-1, Venezia-Ternana 2-1

Classifica

Frosinone 32 punti, Reggina 29, Bari, Parma, Genoa e Brescia 23, Ternana e SudTirol 22, Ascoli 21, Modena 20, Pisa, Cagliari e Cittadella 29, Palermo 18, Cosenza 16, Spal, Benevento, Venezia e Como 15, Perugia 12

16esima giornata

Mercoledì 7 dicembre ore 20.30 Ternana-Cagliari

Giovedì 8 dicembre ore 12.30 Parma-Benevento

Giovedì 8 dicembre ore 15 Cittadella-Bari, Cosenza-Brescia, Genoa-SudTirol, Modena-Venezia, Perugia-Spal, Reggina-Frosinone

Giovedì 8 dicembre ore 18 Pisa-Ascoli

Giovedì 8 dicembre ore 20.30 Palermo-Como