Sospettati di essere ladri in trasferta, cinque uomini sono stati fermati e controllati dagli agenti della polizia di Stato. E’ accaduto a Como, venerdì pomeriggio, in via Pasquale Paoli, nel parcheggio di un grande magazzino. Il gruppo era a bordo di un’auto poi sequestrata.

La questura di Como ha intensificato i controlli per contrastare i furti in abitazioni e negozi in concomitanza con il periodo natalizio. Venerdì scorso, nel pomeriggio, gli agenti delle volanti hanno notato l’auto con cinque persone a bordo. La vettura si aggirava con fare sospetto tra le macchine parcheggiate nell’area di sosta di un centro commerciale di via Paoli.

I controlli

I poliziotti hanno fermato la vettura per un controllo. I cinque a bordo sono risultati essere due albanesi, un indiano, un peruviano e un kosovaro, tutti già noti alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio e senza una dimora regolare.

Il kosovaro, che era alla guida dell’auto, ha mostrato un documento di identità e una patente di guida di un uomo residente in Trentino Alto Adige. I poliziotti hanno accertato che l’uomo aveva denunciato il furto dei documenti nell’ottobre scorso.

I provvedimenti

Secondo gli agenti, è possibile che i cinque fermati fossero arrivati a Como con l’obiettivo di commettere furti per poi allontanarsi dal territorio. Tutti sono stati portati in questura e fotosegnalati. L’auto sulla quale i 5 viaggiavano, intestata ad un cittadino italiano, è stata sequestrata. Il kosovaro è stato denunciato per la ricettazione dei documenti e per aver guidato senza patente. Gli altri quattro uomini sulla vettura sono stati denunciati per la violazione della legge sugli stranieri. Uno dei quattro è stato accompagnato al centro di rimpatrio per stranieri irregolari di Torino per non aver ottemperato a un ordine del questore di Torino di lasciare il territorio dello Stato.