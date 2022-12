Domenica eventi di Natale sospesi a Como e Cernobbio. Tutto confermato: domenica saltano gli eventi di Natale a Como e Cernobbio. Il verdetto uscito dalla riunione – questa mattina in Prefettura – dal comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica resta dunque immutato rispetto alle anticipazioni dei giorni scorsi.

Alla base del provvedimento la previsione di una giornata ad alto rischio sul fronte viabilistico. A spiegare la misura è il prefetto di Como, Andrea Polichetti: “Ancora una volta la parte più critica sotto il profilo della sicurezza è data dal traffico – dice – La situazione viabilistica che si creerà non soltanto a Como ma anche a Cernobbio”. “La partita che di svolgerà domenica non è a rischio – aggiunge Polichetti – Lo scenario ipotizzato porta a prevedere circa mille tifosi ospiti che arriveranno in città dalla provincia. Questo comporterà un ulteriore afflusso di traffico in città che potrebbe anche ostacolare i mezzi di soccorso”. Il prefetto torna poi a strigliare i due Comuni. “Si poteva prevedere qualcosa di alternativo se entrambe le amministrazioni che ospitano gli eventi di Natale avessero anticipato i piani di sicurezza”.

Sospesi dunque domenica 11 dicembre gli eventi natalizi all’aperto nei due comuni confinanti per tutta la giornata fino alle 19. In città resterà chiuso al pubblico il mercatino in piazza Cavour e viale Corridoni, così come la pista del ghiaccio. Stop anche alle attrazioni presenti ai giardini a lago. Possono restare aperti soltanto coloro che rientrano negli eventi ordinari e non legati al Natale. E’ l’esempio delle casette in piazza Grimoldi affidate agli enti e alle associazioni del terzo settore.

“Abbiamo accettato e seguito le indicazioni della Questura”, torna a ribadire il primo cittadino di Como Alessandro Rapinese. Stessa risposta dal comune confinante. “Ci atteniamo a quanto stabilito. La manifestazione natalizia a Villa Erba resterà ferma fino alle 19”, conferma Matteo Monti, sindaco di Cernobbio.