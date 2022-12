“Brillavi in tutto e continuerai a brillare”. In una basilica del Crocifisso gremita, Matteo Tamagnone ha ricordato il fratello Alberto, scomparso a 29 anni per un incidente in moto in via Varesina. Familiari e amici si sono stretti in un ultimo abbraccio al giovane, molto conosciuto e stimato a Como e non solo.

Nell’omelia, padre Enrico Corti, già parroco dell’Annunciata, che ha conosciuto Alberto al Collegio Gallio ha ricordato “la grande disponibilità del giovane”, sottolineata anche dai suoi amici. “Siate disponibili verso gli altri”, ci direbbe oggi Alberto, ha sottolineato il sacerdote. Che poi ha aggiunto: “Se ne è andato troppo presto ma ci sta ripetendo che è valsa la pena stare al mondo”.

Al termine del funerale, è toccato al fratello, alla cugina e alla fidanzata salutare Alberto e ricordare il suo estremo gesto di generosità, la donazione degli organi che ha regalato una speranza di vita ad altre persone.