Riqualificazione di viale Innocenzo XI e via Barelli. In mattinata la zona è stata transennata ed è stato istituito il divieto di transito nell’area interessata dagli interventi. Di conseguenza sono stati cancellati i posti auto causando inevitabilmente disagi per residenti e lavoratori.

Il progetto rientra nella mini rivoluzione annunciata nei giorni scorsi dal sindaco della città Alessandro Rapinese, ossia l’addio ai bus turistici da piazza Roma e alle auto da piazza Perretta.

Complessivamente, per la riqualificazione dell’area, la giunta cittadina ha stanziato 99mila euro. Nell’intervento rientra la sistemazione dei marciapiedi e l’eliminazione delle barriere architettoniche oltre a nuove infrastrutture stradali. Nel dettaglio saranno realizzati tre spazi per i bus turistici in viale Innocenzo XI, nell’area adiacente all’hotel. L’obiettivo dell’amministrazione è dunque riqualificare l’intero spazio

“La zona sarà totalmente riqualificata con asfaltature e l’installazione di una banchina anche per persone disabili che potranno scendere dal bus e attraverso un percorso curato arrivare in centro storico”, aveva spiegato il primo cittadino nei giorni scorsi aggiungendo: “I pullman turistici non dovranno più girare per la città perché da piazzale san Rocchetto, gireranno in via Venini per andare in via Regina Teodolinda dove ci sono i loro spazi”

Il progetto dell’amministrazione inoltre prevede lo spostamento dei posti gialli – assegnati ai residenti – da piazza Perretta nella vicina piazza Roma, una volta liberata dai bus.

Intanto non sono mancate le polemiche dei residenti della via e dei cittadini. Al centro del dibattito la partenza del cantiere – con la conseguente eliminazione di circa una sessantina di posti auto. Posteggi durante gli eventi natalizi e soprattutto in vista della partita di domenica del Como allo stadio Sinigaglia.