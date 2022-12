Fermato per un controllo dalla polizia, un ventenne comasco è stato trovato in possesso di un taglierino con la lama di 9 centimetri. Il giovane era in sella a uno scooter nella zona di via Alciato ed è stato fermato dagli agenti delle volanti per un controllo.

Era già affidato ai servizi sociali per una precedente accusa di rapina. Portato in questura, è stato denunciato per porto abusivo di armi o oggetti atti a offendere.